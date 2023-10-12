У Росії похвалилися "успіхами" мобілізації: скільки вдалося призвати до армії

У Міноборони РФ назвали кількість укладених цього року контрактів на службу в армії.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що російську окупаційну армію 2023 року поповнили понад 350 тисяч контрактників.

Про це він говорив у четвер, 12 жовтня, на нараді з питань доукомплектування збройних сил РФ, фрагмент з якої Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі.

"За даними Міністерства оборони, від 1 січня на поточну дату [12 жовтня] в інтересах об'єднаного угруповання військ було прийнято понад 357 тисяч осіб”, - повідомив цей поплічник Путіна.

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За його словами, до цієї кількості входять всі - ті, хто перебуває в запасі і відповідно уклав контракт, і ті, хто пішов служити як доброволець.

“Загалом темпи за набором на контракт непогані. Сподіваюся, що ми зуміємо їх зберегти і надалі", - прокоментував оголошені цифри так званої “прихованої мобілізації” Медведєв.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін підписав указ про осінній призов до армії, який розпочався 1 жовтня. На строкову службу у Росії планують набрати 130 тисяч осіб. У Кремлі запевняють, що призовників не відправлятимуть на війну до України, але якщо їх змусять укласти контракти з російською армією, то такий варіант цілком можливий.

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