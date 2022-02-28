Російську передачу "Вечірній Ургант" закривають: її ведучий виступив із підтримкою України

Офіційного повідомлення про припинення трансляцій поки що немає.

Російську програму "Вечірній Ургант", яка багато років виходила на центральному каналі РФ, закривають.

Про це з посиланням на джерела написала журналіст Ксенія Собчак.

За її словами, керівництво вирішило закрити програму "Вечірній Ургант". Власне, самі ж представники каналу цю інформацію нібито спростовують. Водночас останні кілька ефірів шоу у Мережу так і не вийшли.

Зазначимо, що головний ведучий програми — телеведучий Іван Ургант. 28 лютого він одним із перших виступив на підтримку України, розмістивши на своїй сторінці у соцмережі пост “Ні війні”.

Нагадаємо, що російський журналіст Юрій Дудь зажадав зупинити війну в Україні.