Російську Перм розривають вибухи, під атакою ключовий НПЗ – росіяни не приховують "захоплення" (відео)

Дрони атакували НПЗ / © Fire Point

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Сьогодні, 21 серпня, вибухи пролунали у російській Пермі. Над містом здійнявся дим.

Про це повідомили Телеграм-канали.

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Місцева влада заявила, що в регіоні відбивають атаку БпЛА. Росіяни тим часом верещать на тлі атаки та вибухів та скаржаться, що не можливо спати.

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Після вибухів почався дим

Повідомляється, що сталася атака на нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), який є одним із найбільших підприємств такого типу в РФ. Повідомлення про наслідки події наразі уточнюються.

ТОВ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) – це один із найбільших і найбільш технологічно розвинених нафтопереробних заводів (НПЗ) у Російській Федерації. Підприємство розташоване в місті Перм (Пермський край) та належить нафтовій компанії «Лукойл».

Нагадаємо, вранці 20 серпня в російському Татарстані сталася серія вибухів на нафтопереробному заводі «Танеко», що розташований у Нижньокамську.

Атака безпілотників почалася близько 04:00 години та супроводжувалася роботою засобів протиповітряної оборони в Тукаєвському та Нижньокамському районах. За попередньою інформацією, внаслідок удару є загиблі.

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Спроби перехопити повітряні цілі фіксувалися протягом певного часу вранці: спочатку в Тукаєвському районі, а згодом двічі — у Нижньокамському. Офіційні органи наразі не надають детальної інформації про масштаб руйнувань на самому заводі.

Дата публікації 08:08, 21.08.26 Кількість переглядів 33 Російську Перм атакували дрони, у Мережі пишуть про удар по НПЗ — відео

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