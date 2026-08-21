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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Російську Перм розривають вибухи, під атакою ключовий НПЗ – росіяни не приховують "захоплення" (відео)

Зрання Перм опинилася під українськими ударами. Над містом видно дим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дрони атакували НПЗ

Дрони атакували НПЗ / © Fire Point

Сьогодні, 21 серпня, вибухи пролунали у російській Пермі. Над містом здійнявся дим.

Про це повідомили Телеграм-канали.

Місцева влада заявила, що в регіоні відбивають атаку БпЛА. Росіяни тим часом верещать на тлі атаки та вибухів та скаржаться, що не можливо спати.

Після вибухів почався дим

Після вибухів почався дим

Повідомляється, що сталася атака на нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), який є одним із найбільших підприємств такого типу в РФ. Повідомлення про наслідки події наразі уточнюються.

ТОВ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) – це один із найбільших і найбільш технологічно розвинених нафтопереробних заводів (НПЗ) у Російській Федерації. Підприємство розташоване в місті Перм (Пермський край) та належить нафтовій компанії «Лукойл».

Нагадаємо, вранці 20 серпня в російському Татарстані сталася серія вибухів на нафтопереробному заводі «Танеко», що розташований у Нижньокамську.

Атака безпілотників почалася близько 04:00 години та супроводжувалася роботою засобів протиповітряної оборони в Тукаєвському та Нижньокамському районах. За попередньою інформацією, внаслідок удару є загиблі.

Спроби перехопити повітряні цілі фіксувалися протягом певного часу вранці: спочатку в Тукаєвському районі, а згодом двічі — у Нижньокамському. Офіційні органи наразі не надають детальної інформації про масштаб руйнувань на самому заводі.

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