Російську вакцину "Супутник V" виробляють з порушеннями - ВООЗ

Порушення знайшли на заводі "Фармстандарт" в Уфі.

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.

Про це пише Reuters.

Так, в ході інспекції виробництва вакцин в Росії були виявлені проблеми на заводі, який заповнює флакони вакциною "Супутник V". Побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

Тим часом стало відомо, що Франція не пускатиме до себе вакцинованих російським "Спутником V". Таку заяву оприлюднило французьке МЗС, відповідаючи на запитання, чи готова Франція піти шляхом Греції і відкрити кордони для туристів з Росії, не чекаючи схвалення російської вакцини європейським регулятором.

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