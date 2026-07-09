Російських дипломатів несподівано висилають з Італії: що сталося

Італія / © pixabay.com

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Влада Італії висилає двох російських військових аташе через підозру в шпигунстві. Дипломати РФ мають покинути країну за три дні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає видання Reuters.

Рішення про видворення ухвалили після того, як раніше цього тижня двох осіб заарештували за звинуваченням у передачі секретної інформації російському агенту. За даними італійської прокуратури, головним підозрюваним у справі є колишній офіцер карабінерів (італійської поліції). Крім заарештованих, під слідством перебувають ще п’ятеро людей.

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Очільник МЗС Італії наголосив, що Москва продовжує використовувати «гібридні інструменти» проти його країни та Заходу загалом.

«Серйозним та неприйнятним втручанням», — назвав інцидент Антоніо Таяні.

Він додав, що такі дії загрожують національній безпеці Італії. У відповідь на рішення Рима в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що відреагують на цей крок італійської сторони.

Нагадаємо, російська спецслужба намагається продемонструвати корисність і завоювати прихильність польських правих кіл. З цією метою відомство вкотре оприлюднило на своєму офіційному сайті чергові «сенсаційні» архівні матеріали, що стосуються польсько-українського етнічного конфлікту.

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