Російських дипломатів вигнали з країни ЄС через підозру у шпигунстві: що відомо

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. Причиною стали численні антени на дахах дипломатичних будівель РФ у Відні, які, за даними австрійської сторони, могли використовуватися для перехоплення супутникового зв’язку.

Про це повідомило австрійське урядове відомство, пише Reuters.

Йдеться про так званий “ліс антен” на будівлях, які використовує Росія у Відні. Особливу увагу спецслужб привернув житловий комплекс для дипломатів РФ, де встановлено численні супутникові антени.

Головна австрійська розвідувальна служба протягом років попереджала, що це обладнання може використовуватися для перехоплення супутникового зв’язку інших держав.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що троє російських дипломатів уже залишили країну.

“Неприпустимо використовувати дипломатичний імунітет для здійснення шпигунства”, — заявила вона.

За даними ORF, вислані росіяни були співробітниками посольства РФ. У МЗС Австрії підтвердили цю інформацію, однак деталей не розкрили.

Після цього кількість російських дипломатів, яких Австрія вислала з 2020 року, зросла до 14.

Російське посольство у Відні не одразу відповіло на запит журналістів. Водночас пропагандистські росЗМІ з посиланням на диппредставництво повідомили, що Москва “жорстко відреагує” на рішення Австрії.

На пресконференції очільниця австрійського Директорату державної безпеки та розвідки Сільвія Маєр, відповідаючи на запитання про загрозу від цих об’єктів, зазначила лише, що вона пов’язана з їхнім розміром і характером. Терміни ухвалення рішення про висилку вона не коментувала.

Відень є одним із ключових дипломатичних центрів Європи. У місті розташовані Організація з безпеки і співробітництва в Європі, а також структури ООН, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії.

Через велику кількість дипломатичних представництв Відень давно вважається одним із центрів активності розвідок. Дипломатичне прикриття дозволяє розміщувати там співробітників спецслужб, які користуються імунітетом.

