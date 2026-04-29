Російських пропагандистів "розірвало" від заяви Чарльза III про Україну: його обзивають "сатаністом"

Росіяни накинулися на короля Чарльза III / © Associated Press

Реклама

Після того, як король Великої Британії Чарльз III зробив в американському Конгресі заяву про необхідність підтримки України, російських пропагандистів «розірвало». Короля Чарльза одразу почали поливати брудом на федеральних каналах та обзивати «сатаністом».



Російські пропагандисти почали атакувати короля Чарльза III. Його вже назвали «сатаністом», який «хоче Третьої світової». Пропагандистська машина перекручувала промову британського монарха ледь не в ефірі наживо.

Реклама

З екранів телевізорів російські пропагандисти розповідають населенню, що нібито король Чарльз закликав США готуватися до війни з Росією.

Насправді, король узагалі не згадав Росію і росіян у промові. Натомість він закликав підтримувати Україну для забезпечення миру.

У промові перед Конгресом Чарльз сказав, що Америка та Велика Британія стояли «понад століття пліч-о-пліч, протягом двох світових воєн, Холодної війни, Афганістану та моментів, які визначили спільну безпеку».

«Сьогодні, пане голово, така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир», — завершив Чарльз.

Реклама

Російські ЗМІ, які транслювали повтор, розцінили це як заклик до Третьої світової війни, тобто війни Заходу з РФ. Улюблена газета Путіна «Комсомольська правда» повідомила читачам, що «Чарльз закликав США готуватися до війни з Росією та активувати статтю 5 НАТО».

А телеканал російського Міноборони «Звезда» опублікував репортаж із заголовком: «Британський король закликав США готуватися до війни з Росією».

Пропутінський ультранаціоналістичний телеканал «Царьград» поділився сценарієм, за якого потрібно продовжувати війну в Україні, адже Європа ще не готова воювати з Росією.

Воєнний кореспондент РФ Андрій Руденко обізвав короля Чарльза «сатаністом»: «Цей сатаніст [Чарльз] закликає до підготовки до головної атаки».

Реклама

На каналі «Two Majors» британського монарха обізвали «костюмованим клоуном»:

«Костюмований клоун, називаючи себе королем, навіть зазнав приниження від шарлатана Трампа (який, порушуючи етикет, поплескав старого по плечу, як бідолаху), щоб потім благати американську еліту підтримати європейський військовий альянс у війні проти Росії».

Нагадаємо, король Чарльз III під час своєї промови у Конгресі США зробив заяву про Україну. Зокрема, він наголосив на необхідності підтримки України.

Монарх заявив Конгресу, що «непохитність», яку американці та британці продемонстрували «протягом двох світових воєн, Холодної війни та Афганістану», «необхідна для захисту України».

Реклама

Згадка про Україну викликала бурхливі оплески багатьох у залі.

Промову короля розцінили як тонкий сигнал адміністрації Дональда Трампа. Так, Чарльз кинув виклик політиці президента Дональда Трампа.

Новини партнерів