Російських туристів розстріляли під час поїздки на сафарі в Африці: що відомо

Поліція / © Unsplash

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У Південно-Африканській Республіці поїздка до Національного парку Крюгера закінчилася нападом на російських туристів. У ніч проти 5 листопада на трасі N4 озброєні грабіжники вбили чоловіка та поранили його дружину.

Про це повідомляє Briefly.

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Поліція прибула на місце стрілянини близько десятої вечора. На дорозі знайшли застреленого чоловіка та його дружину з пораненням лівого ока.

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Парамедики прибули на місце за 20 хвилин після виклику. Вони підтвердили смерть чоловіка, надали пораненій жінці першу допомогу та відвезли її до лікарні.

Попередньо, машина зупинилася через пошкоджену шину — можливо, після наїзду на шипи. Коли чоловік вийшов замінити колесо, нападники пограбували подружжя, відкрили вогонь і втекли. В поліції додають, що факт умисного проколу колеса ще офіційно перевіряють.

За словами підполковника Ісаака Мудау, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. На місці події працювали співробітники Місцевого центру кримінального обліку. Станом на неділю, 8 листопада, у справі триває розслідування, підозрюваних наразі не затримано.

Після інциденту організація Live Traffic NPC закликала водіїв бути максимально обачними на трасі N4, особливо в нічний час. У разі пошкодження колеса фахівці радять не зупинятися в темних чи ізольованих місцях, а продовжувати рух на зниженій швидкості до найближчої добре освітленої заправки або безпечної зони.

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Нагадаємо, у Монако затримали 42-річного українця у справі про смерть 29-річного Антуана, двоюрідного брата принца Альбера II, тіло якого було знайдено в Монако у неділю ввечері.

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