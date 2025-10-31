ТСН у соціальних мережах

Російським дітям пропонують гратися "Шахедами", які можуть "вибухати"

Поява цієї іграшки підтверджує подальшу мілітаризацію російського суспільства.

Іграшковий "Шахед"

Іграшковий "Шахед" продають російським дітям / © скриншот з відео

У Росії почали продавати специфічні іграшки - моделі ударних безпілотників Shahed, якими держава-агресорка регулярно атакує українські міста. У комплекті продаються петарди для створення враження вибуху під час зіткнення з перешкодою.

Про це пише видання Sota.

Пластикова модель ударного дрона продається під промовистою маркою «Сталінські соколи».

В описі до цієї іграшки йдеться, що корпус пластикової моделі безпілотника виготовлений з легкого міцного матеріалу, що «забезпечує далекий політ при запуску з руки».

«У носовій частині передбачено спеціальний отвір для встановлення піротехнічного елемента (йде у комплекті)», - повідомляють продавці.

Виробник цієї іграшки обіцяє, що після зіткнення з перешкодою відбудеться «світловий та звуковий ефект».

В онлайн-магазині переконують, що для покупки «літака» з петардами необхідно пройти підтвердження віку. Для покупки версії без піротехніки воно не потрібне.

Поява цієї іграшки підтверджує подальшу мілітаризацію російського суспільства, в якому дітей привчають до того, що війна і атаки безпілотників – це звичайна справа.

Раніше влада РФ змушувала школи і технікуми масово закупити макети автоматів Калашнікова та бойових пістолетів з обоймами та навчальними боєприпасами, а також моделі ручних гранат.

Нагадаємо, нещодавно спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що країни Заходу мають «прийти з поклоном» до президента Росії Володимира Путіна, щоб убезпечити себе від можливих ядерних ударів.

