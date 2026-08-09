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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Російський Amazon» на межі краху: як атаки дронів на Wildberries пробивають діру в економіці РФ — WSJ

Удари по Wildberries тягнуть на дно банки РФ і пробили мільярдну прогалину в економіці ворога.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Wildberries біля Петербурга

Wildberries біля Петербурга / © Supernova+

Два роки тому російський диктатор Володимир Путін «благословив» зусилля перетворити Wildberries, компанію, засновану нібито молодою матір’ю у декретній відпустці, на глобального гіганта онлайн-торгівлі, покликаного конкурувати з такими компаніями, як Amazon.com.

Зараз Wildberries зазнає атаки українських дронів, оскільки Київ намагається завдати нового удару по російській економіці, пише The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що компанія Wildberries, штаб-квартира якої знаходиться в Москві, розташована на стику бізнесу та влади у Росії. Атаки України на неї є прикладом того, як тісно доля компанії стала пов’язана з путінським режимом.

За два десятиліття бурхливого зростання Wildberries привернула увагу впливової ділової еліти РФ. У яскравій історії компанії є епізод боротьби за владу між олігархом, пов’язаним із Кремлем, та головою Чечні Кадировим, кульмінацією якої стала кривава перестрілка у московському офісі компанії.

У ході кампанії України проти Wildberries наразі вражено майже два десятки складських приміщень.

За оцінками компанії Data Insight, інтернет-магазини, які використовують платформу Wildberries для продажу різних товарів — від телевізорів до кросівок — з початку ударів втратили товарно-матеріальні запаси на суму до 5 мільярдів доларів.

Доля Wildberries, яка заборгувала російським банкам понад 10 мільярдів доларів за кредитами, висить на волосині. Наразі обговорюються плани порятунку компанії, які можуть спричинити ланцюгову реакцію у всьому банківському секторі.

Хоча сайт компанії продовжує працювати без перебоїв, у Кремлі почалися обговорення того, що робити, якщо удари продовжать пробивати в російській економіці дірку розміром із Wildberries. Серед альтернатив — державна підтримка компанії, яка є віртуальною вітриною для багатьох малих та середніх підприємств.

Для Кремля Wildberries мала стати символом російської винахідливості та стійкості, незважаючи на західні санкції. Однак історія компанії ілюструє суворе і нестабільне ділове середовище в Росії, в якому домінує прагнення Путіна обмежити контроль над рушіями економіки навколо лояльних йому бізнесменів.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, минулого року компанія Wildberries потроїла чисельність персоналу, і в якийсь момент керівництво розглядало можливість використання платформи як платіжної системи для обходу західних обмежень на доступ Росії до системи SWIFT.

У 2025 році компанія оголосила про намір збудувати до кінця року складські приміщення обсягом 2,5 мільйона кубічних метрів, проте встановити, чи це було реалізовано, не вдалося. З початку українських ударів минулого місяця вони зачепили понад 1 мільйон квадратних метрів складських площ, повідомив аналітик компанії Data Insight Сергій Семко.

Російські державні банки, що вклали найбільші кошти в Wildberries — швидше за все знайдуть спосіб або врятувати компанію, або знизити її боргове навантаження, вважають джерела, знайомі з ситуацією в галузі. За їхніми словами, дрібніші банки, які підтримують окремих рітейлерів, швидше за все, не мають таких ресурсів.

Нагадаємо, Україна почала атакувати і логістичні потужності ворога. Зокрема, під «далекобійними санкціями» опинилися склади найбільшого маркетплейсу Росії — Wildberries.

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