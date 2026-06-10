Російська пропаганда / © Associated Press

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Російська економіка стикається зі зростаючими фінансовими труднощами на тлі затяжної війни проти України.

Про це пише оглядач Forbes Ілан Берман.

За його словами, сьогодні фактично існують «дві Росії»: одна — це країна, що дедалі більше занурюється в економічні проблеми, інша — держава, яка активно намагається змінити своє сприйняття у світі через інформаційні кампанії.

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Автор зазначає, що після кількох років санкційного тиску російська економіка почала відчувати серйозні бюджетні труднощі. За його даними, представники Мінфіну та Центробанку РФ вже попереджають про нестабільність витрат на війну та навіть пропонують скорочення оборонного бюджету.

Як нагадує Forbes, у 2025 році військові витрати Росії досягли рекордних 15,5 трлн рублів (приблизно 190 млрд доларів), а у 2026 році можуть сягнути 14,9 трлн рублів (близько 204 млрд доларів).

Водночас, за оцінками автора, такий рівень витрат є довгостроково нежиттєздатним. Очікується, що дефіцит бюджету РФ цього року може зрости до 3 трлн рублів (приблизно 36 млрд доларів).

Forbes також пише, що раніше Кремль розраховував частково компенсувати витрати через зростання цін на нафту на тлі глобальної нестабільності, однак ці очікування не справдилися. Додатковий тиск на економіку чинять і українські удари по об’єктах російської енергетичної інфраструктури.

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Видання зазначає, що переробка нафти в РФ впала до мінімуму за останні 16 років, а Москва була змушена обмежити експорт авіаційного пального.

Попри це, російське керівництво, за словами Бермана, не планує суттєво змінювати курс. Путін та його оточення, як стверджує автор, продовжують пріоритетно фінансувати військовий сектор і шукають скорочення в інших статтях витрат.

Паралельно Кремль, за даними Forbes, посилює інформаційні операції за кордоном. У соцмережах зростає кількість контенту, який формує образ «дружньої Росії» та підважує уявлення про її міжнародну ізоляцію.

Частково така активність пов’язується з великими міжнародними заходами та роботою з блогерами, однак значна її частина, на думку автора, має організований характер.

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Берман стверджує, що на ці цілі РФ планує виділити близько 1,85 млрд доларів у 2026 році, що більш ніж на 50% більше, ніж роком раніше.

На його думку, це свідчить про те, що формування міжнародного іміджу та вплив на глобальний порядок денний залишаються одним із ключових пріоритетів Кремля.

Раніше повідомлялося, що російський павільйон на Венеційській бієнале викликав скандал у Європі.

Ми раніше інформували, що у Росії посилюється тиск на культурний сектор: під репресії потрапляють книжки, пісні та навіть класична література.

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