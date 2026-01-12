Російський бізнесмен Баумгертнер зник безвісти на Кіпрі: що відомо про ексгендиректора "Уралкалію"

Російський бізнесмен Владислав Баумгертнер / © Getty Images

Ексгендиректор російської компанії «Уралкалій» Владислав Баумгертнер зник безвісти у кіпрському місті Лімасол 7 січня. Правоохоронці звернулися до громадян з проханням допомогти встановити місцеперебування бізнесмена.

Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Правоохоронні органи Кіпру закликають усіх, хто володіє будь-якою релевантною інформацією щодо Баумгертнера, звернутися до поліцейського відділку Лімасола або повідомити дані через гарячу лінію поліції.

За даними російських засобів масової пропаганди, останнє бізнесмен виходив на зв’язок саме в день свого зникнення. До пошукової операції поліція залучила підрозділи цивільної оборони, а також авіацію — гелікоптер і безпілотні літальні апарати.

Інформацію про зникнення Баумгертнера офіційно підтвердили й у російському посольстві.

Хто такий Владислав Баумгертнер?

У період від 2003 до 2013 року Баумгертнер працював у російській компанії «Уралкалій», спочатку як комерційний директор, а згодом — як генеральний директор. Після цього, від березня 2017 року до жовтня 2021-го, він очолював компанію «Алево» на посаді генерального директора.

У серпні 2013 року Баумгертнера затримали на території Білорусі за підозрою у зловживанні службовими повноваженнями. Він прибув до країни з робочим візитом для переговорів із тодішнім прем’єр-міністром Михайлом М’ясниковичем. Це затримання стало безпрецедентним — Баумгертнер виявився найвищим за рангом російським топменеджером, арештованим у Білорусі за час її новітньої історії.

Затримання бізнесмена в аеропорту перед відльотом до Росії, подальше тримісячне утримання у слідчому ізоляторі та під домашнім арештом у Мінську, а також складні міждержавні переговори щодо його звільнення викликали широкий резонанс у суспільстві та привернули пильну увагу медіа. У листопаді 2013 року Баумгертнера було екстрадовано до Росії.

