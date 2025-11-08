Російський Бєлгород залишився без світла: що сталося

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Російське місто Бєлгород біля кордону з Україною залишилося без світла після атаки безпілотників.

У місцевих Telegram-каналах публікують відео пожежі і пишуть про влучання у ТЕЦ «Луч».

«Після гучних звуків у частині Бєлгорода зникла електрика», — пишуть у повідомленнях.

Згодом з’явилася інформація, що енергопостачання відсутнє також у частині селища Дубове Бєлгородського району.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив, що без світла залишаються понад 20 тисяч мешканців. До кінця доби відносити електропостачання енергетики не обіцяють.

Про влучання у ТЕЦ офіційно не повідомляється.

Місцевий губернатор заявив, що російська ППО збила повітряні цілі і внаслідок «падіння уламків» у Бєлгороді загорілося «декілька гаражів».

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ, частина російських населених пунктів залишилася без електрики.