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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Російський чиновник з’явиться на зустрічі G20 у США: у Білому домі підтвердили запрошення

У Білому домі поки не уточнюють, хто саме представлятиме Росію.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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США запросили чиновника РФ на зустріч G20

США запросили чиновника РФ на зустріч G20 / © Associated Press

Російський представник наступного тижня візьме участь у міністерській зустрічі G20 з питань енергетики, яка відбудеться у Х’юстоні.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Минулого місяця Сполучені Штати приймали міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це рішення викликало обурення серед європейських посадовців, оскільки Силуанов став першим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року російським урядовцем, який особисто взяв участь у форумі.

Міністерська зустріч G20 з питань енергетичного достатку (Ministerial Meeting on Energy Abundance) запланована на 14–16 вересня.

Серед представників Сполучених Штатів у заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ Даг Бергам, міністр енергетики Кріс Райт, а також представник Білого дому Джаррод Ейген.

Водночас у Білому домі поки не розкрили ім’я російського посадовця, який представлятиме Москву на зустрічі.

Очікується, що у форумі також візьмуть участь представники енергетичної сфери з країн Європи та Азії.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа запросила міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустріч G20 у США. Європейські країни виступили проти.

Ми раніше інформували, що Путін робить ставку на прихід ультраправих та лівих партій і політиків у ключових країнах ЄС, які виступають за меншу підтримку України та відновлення «дружби» з Росією.

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