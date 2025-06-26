ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
47k
Час на прочитання
1 хв

Російський дезертир ховався в лісі та обстрілював силовиків

Зброя, якою утікач лякав поліцейських, виявилася вихолощеним револьвером.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
пістолет

Пістолет / Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У російській республіці Удмуртія група силовиків намагалася затримати Євгена Куделіна, який перебував у розшуку як дезертир з військової частини. Але той довго не давався їм у руки.

Про цей випадок повідомляє Telegram-канал Astra.

За інформацією видання, коли силовики підходили до будинку Куделіна, той відкрив стрілянину, а потім утік до лісу. На пошуки дезертира відправили близько 100 силовиків.

Приблизно через дві години Куделін сам вийшов з лісу, обстріляв співробітників автоінспекції, які брали участь в оточенні, та знову втік.

Через 15 хвилин його виявили в лісі та затримали.

Як згодом виявилося, зброя, з якої «стріляв» Куделін, виявилася вихолощеним револьвером. Своїми пострілами утікач тільки лякав силовиків, не завдаючи їм жодної шкоди.

Нагадаємо, раніше колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін погрожував відправити на фронт гумористів з команди КВН, які пожартували про нього.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie