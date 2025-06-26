Російський дезертир ховався в лісі та обстрілював силовиків

Пістолет / Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У російській республіці Удмуртія група силовиків намагалася затримати Євгена Куделіна, який перебував у розшуку як дезертир з військової частини. Але той довго не давався їм у руки.

Про цей випадок повідомляє Telegram-канал Astra.

За інформацією видання, коли силовики підходили до будинку Куделіна, той відкрив стрілянину, а потім утік до лісу. На пошуки дезертира відправили близько 100 силовиків.

Приблизно через дві години Куделін сам вийшов з лісу, обстріляв співробітників автоінспекції, які брали участь в оточенні, та знову втік.

Через 15 хвилин його виявили в лісі та затримали.

Як згодом виявилося, зброя, з якої «стріляв» Куделін, виявилася вихолощеним револьвером. Своїми пострілами утікач тільки лякав силовиків, не завдаючи їм жодної шкоди.

