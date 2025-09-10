Російський дрон атакував житловий будинок у Польщі: фото наслідків

Будинок у Польщі, який пошкодив російський дрон

Російський безпілотник влетів у житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт, Люблінське воєводство, Польща). Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території.

Про це повідомляє Polsat News.

Як зазначається, уламки російського безпілотника впали на житловий будинок у місті Вирики.

«Ніхто не постраждав», — повідомив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.

Маріуш Занько, мер Володавського повіту, прокоментував це питання в ефірі Polsat News.

«У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона», — сказав він.

Очільник міста визнає, що люди, які чули вибух і бачили польські винищувачі, дуже занепокоєні. Ситуація досить складна та тривожна.

Пізніше у Мережі з’явилося ще одне красномовне фото наслідків.

Наслідки атаки БпЛА у Польщі

«Наслідки Росії в польській хаті», — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, 10 вересня російські БпЛА залетіли на територію Польщі. Дрони збивали польські військові.

«Я отримав повідомлення від оперативного командира видів Збройних сил про збиття дронів, які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу», — написав прем’єр-міністр Дональд Туск.

Згодом в оперативному командуванні відзвітували, що польські та союзні повітряні операції, пов’язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися. Триває пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння уламків БпЛА.

Громадян закликали не наближатися, не торкатися та не переміщувати будь-які виявлені предмети чи уламки. Вони можуть становити загрозу та містити небезпечні матеріали.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: щонайменше 8 ударних дронів були націлені в напрямку Польщі.

Український лідер наголошує, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки й усвідомити, що війну не можна розширювати — її доведеться закінчувати.