Російський дрон дістався стратегічного газового родовища НАТО: Румунія відкрила вогонь

Вибух у Чорному морі (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Румунські військові знищили морський безпілотник, який помітили поблизу газового родовища Neptun Deep у Чорному морі. Президент країни Нікушор Дан поклав відповідальність за інцидент на Росію.

Про це повідомляє агентство DW.

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За даними Міністерства оборони Румунії, морський дрон виявило комерційне судно о 06:28 за місцевим часом за кількасот метрів від газового проєкту. Після цього в повітря підняли винищувачі F-16.

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Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що безпілотник був начинений вибухівкою. Через загрозу для людей, які працюють на платформі, та для критичної інфраструктури було ухвалено рішення його знищити.

«З метою захисту життів кількох сотень людей, які працюють на платформі, та забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури було ухвалено рішення знищити морський безпілотник», — заявив міністр.

За його словами, Україна підтвердила, що дрон не належав українським силам.

У Румунії звинуватили Росію

Президент Румунії Нікушор Дан після інциденту заявив про відповідальність Москви.

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«Я рішуче засуджую посилення таких безвідповідальних інцидентів з боку Російської Федерації», — написав він.

Дан додав, що Румунія разом із союзниками по НАТО зберігатиме пильність та готуватиметься протидіяти подібним загрозам.

На ситуацію також відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що Євросоюз стикається з дедалі масштабнішою кампанією «гібридної війни».

За її словами, ЄС має нарощувати оборонні можливості, щоб мати змогу стримувати провокації та агресію.

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«Розгортається все масштабніша кампанія погроз, яка дестабілізує наших громадян і спрямована на розкол нашого Союзу», — заявила фон дер Ляєн.

Neptun Deep належить компаніям OMV Petrom та державній Romgaz. Очікується, що після запуску проєкту 2027 року Румунія може стати найбільшим виробником газу в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше армія Румунії витратила орієнтовно 1,5 мільйона євро на знищення трьох російських безпілотників, які протягом трьох днів порушували повітряний простір країни. Основну частину видатків становило застосування винищувачами F-16 трьох авіаційних ракет AIM-9X загальною вартістю майже 1,2 мільйона доларів. Решта суми припала на льотні години та технічне обслуговування літаків.

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