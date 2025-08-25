У МЗС Польщі розкрили, чий дрон залетів на їхню територію з України / © PAP

У ніч з 19 на 20 серпня поблизу села Осини в Польщі вибухнув дрон. Об’єкт впав на кукурудзяне поле, а його вибух вибив вікна в навколишніх будинках. Подію розслідують військові та прокуратура, а версії щодо походження безпілотника відрізняються.

Про це повідомляє PAP.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що це був російський дрон, і назвав інцидент «провокацією». У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ Польщі вручило ноту протесту російському посольству.

Суперечливі версії щодо маршруту дрона

Керівник окружної прокуратури Любліна Гжегож Трусевич заявив, що все вказує на те, що дрон летів з боку Білорусі. Слідчі продовжують знаходити уламки безпілотника.

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський повідомив, що, за неофіційними даними, дрон, ймовірно, прилетів з території України. Він припустив, що це був російський безпілотник, який пролетів через українську територію. Інший заступник голови МЗС Марцін Босацький також раніше припускав, що дрон був призначений для використання Росією проти України, але пролетів через її територію та впав у Польщі.

Бартошевський підкреслив, що офіційної версії поки що немає, і слідство триває. Міністр оборони доручив підготувати детальний звіт про «російську провокацію».

Нагадаємо, в польському селі Осіни Люблінського повіту на сході Польщі поблизу кордону з Україною вночі 20 серпня вибухнув військовий безпілотник.

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв належну реакцію на недавній інцидент із російським дроном, який вибухнув на території Польщі.

Польські ЗМІ одразу повідомили, що це — російський «Шахед», проте офіційна Варшава довго вагалася щодо остаточних оцінок.

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш визнав, що безпілотник, який вибухнув у Люблінському воєводстві, був російським.