Російський дрон із 4 кг вибухівки знайшли на пляжі в Польщі: що відомо про інцидент

Атака російського дрона / © ТСН.ua

Реклама

У морі біля польського прибережного села Русіново, неподалік Ярославця у Західнопоморському воєводстві, виявили російський безпілотник із бойовою частиною. За попередніми висновками польських слідчих, йдеться про дрон типу «Гербера-2», який виробляється та використовується Росією.

Про це повідомило польське видання RMF24 із посиланням на прокуратуру та PAP.

Реклама

Заступник окружного прокурора у військових справах Окружної прокуратури в Познані полковник Бартош Оконевський заявив, що усереднині безпілотника виявили осколково-фугасну бойову частину з підривачем.

Реклама

За його словами, фахівцям вдалося безпечно відокремити бойову частину від самого літального апарата. Через міркування безпеки її одразу знешкодили на пляжі — вибух контрольовано здійснили у вівторок увечері. Маса вибухового заряду становила близько 4 кг.

Дрон дрейфував Балтійським морем

Як розповів прокурор, безпілотник виявили ще в понеділок. Він дрейфував поверхнею Балтійського моря в районі Ярославця, після чого за ним стежив корабель Військово-морських сил Польщі.

Близько 11:00 море винесло апарат на пляж поблизу Русінова. Після цього до роботи залучили прокурорів, військових і поліцейських саперів, представників Військової жандармерії, Служби військової контррозвідки та пожежної охорони.

Спочатку польські служби проводили перевірку, щоб встановити, чи становить знайдений апарат небезпеку. Насамперед фахівці виключили хімічну, радіологічну та біологічну загрозу.

Реклама

Після знешкодження бойової частини сам дрон забрали військові. Апарат без боєголовки перевезли на військову територію, де його мають детально дослідити в лабораторних умовах.

Польща встановлює маршрут безпілотника

За попередніми даними польської прокуратури, знайдений апарат є «Герберою-2», яку виробляє та використовує Російська Федерація. Водночас остаточна ідентифікація та встановлення обставин появи дрона на польському узбережжі ще тривають.

«Подальші дії будуть спрямовані на встановлення, зокрема, того, звідки цей літальний апарат злетів і куди мав долетіти», — заявив Оконевський.

Прокуратура також з’ясовує обставини незаконного перетину державного кордону літальним апаратом. Слідство попередньо кваліфікує справу, зокрема, як спричинення події, яка могла загрожувати життю або здоров’ю багатьох людей чи майну у великих розмірах унаслідок вибуху вибухових матеріалів.

Реклама

При цьому польські слідчі наразі не встановлюють, чи зафіксували цей безпілотник польські радари над узбережжям, а також чи був він узагалі виявлений радарними системами.

Дрон пролітав над Литвою?

Глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пов’язав інцидент із подіями в сусідній Литві. За його словами, знайдений біля Русінова дрон міг раніше перебувати в литовському повітряному просторі.

За версією, яку польська сторона наразі перевіряє, безпілотник міг пролетіти над Литвою в неділю. Там його шукали та намагалися знешкодити. Після цього він, за словами Косіняка-Камиша, міг перетнути литовський кордон у районі Калінінградської області та продовжити рух над Балтійським морем.

Польський міністр наголосив, що Варшава та Вільнюс спільно встановлюватимуть маршрут апарата та обставини його потрапляння до Балтійського моря.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок закликав жителів прикордонних районів бути готовими до можливої повітряної загрози. Він наголосив, що російські удари по об’єктах за кілька кілометрів від польського кордону суттєво збільшують ризики і для самої Польщі.

Водночас Польща почала посилювати інфраструктуру на кордоні з Україною після російських ударів, які сталися лише за кілька кілометрів від польської території. Військові вже облаштовують додаткові укріплення, спостережні та сторожові пости біля пунктів пропуску.

Новини партнерів

Новини партнерів