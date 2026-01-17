Російський дрон упав на території Молдови: що відомо про інцидент (фото)

Російський дрон у Молдові / © Поліція Молдови у Telegram

У суботу, 17 січня, у Молдові виявили новий російський безпілотник Gerbera, який упав на березі ставка.

Про це повідомляє видання RFI з посиланням на молдовську поліцію.

Про небезпечну знахідку повідомив місцевий мисливець, який помітив безпілотник на в’їзді до села Нукерень Теленештьського району, що в центральній частині країни, досить далеко від українського кордону.

Район небезпечної знахідки було негайно ізольовано, а фахівці з відділу вибухових речовин дослідили об’єкт.

За інформацією поліції, літальний апарат завдовжки 2,5 метра відноситься до моделі Gerbera і аналогічний до дронів, які раніше вже фіксувалися на території Республіки Молдова.

© Поліція Молдови у Telegram

Під час перевірки було встановлено, що дрон не містив вибухових речовин і не становив загрози для населення.

Правоохоронці уточнюють, що ситуація знаходиться під контролем, а загрози безпеці громадян не зафіксовано.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни, а також агресивну війну Росії проти України, яка ставить під загрозу безпеку громадян сусідньої країни.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що будь-який безпілотник, який потрапляє в повітряний простір або на територію країни, становить загрозу національній безпеці та суверенітету держави.

«Республіка Молдова засуджує такі порушення, засуджує війну агресії Російської Федерації проти України, яка також ставить під загрозу безпеку наших громадян. З огляду на ці ризики, Республіка Молдова продовжуватиме інвестувати у мир і безпеку, щоб забезпечити захист країни та безпеку своїх громадян», — йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше, на початку грудня в селі Пепень Синжерейського району на півночі Молдови місцевий житель знайшов у полі російський безпілотник, розібрав його двигун та привіз його до села на причепі мотокультиватора.

А наприкінці листопада шість дронів незаконно пролетіли над повітряним простором Молдови, і один з них упав на будинок охоронця у Флорештському районі, що на півночі країни.

Нагадаємо, у зв’язку з останнім інцидентом до МЗС Молдови викликали посла РФ з особливих доручень. Дрон з рашистським символом «Z» зустрів дипломата держави-агресорки на сходах урядової будівлі.