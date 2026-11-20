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Російський дрон залетів до ще однієї країни — що відомо
Російський безпілотнк залетів до Молдови під час масованої атаки РФ на Україну.
Вночі під час масованої комбінованої російської атаки по території України до Молдови залетів безпілотник.
Про це повідомили в Міноборони країни.
«У контексті масованих атак Російської Федерації на Україну Центр повітряних операцій Національної армії повідомляє про несанкціонований проліт у національному повітряному просторі 20 листопада о 01:19», — йдеться у заяві.
Безпілотний літальний об’єкт увійшов до повітряного простору з боку населеного пункту Садківці Вінницької області України в напрямку населеного пункту Аріонешть Дондушенського району Республіки Молдова.
Згодом, о 01:28, повітряний об’єкт залишив національний повітряний простір.
Нагадаємо, зрання Росія масовано вдарила по західних областях України.
Польські військові писали про ймовірне порушення повітряного простору невідомим об’єктом. Монітори писали про заліт крилатої ракети РФ до території країни, у Любліні оголошували тривогу.
Місцеві жителі чули вибух, а камери спостереження поблизу Хмелека зафіксували спалах близько 6:30–6:35 ранку.
Водночас речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський повідомив RMF FM, що розслідуються два інциденти. Зокрема, один із цих об’єктів упав на землю поблизу Рудника-над-Сяном у Нисківському повіті Підкарпатського воєводства. Туди направили пожежників.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький підтвердив інформацію військових про падіння об’єктів (у Білгорайському повіті Люблінського воєводства) під час ранкової масованої атаки Росії на Україну 20 листопада 2026 року.