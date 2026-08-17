Російський дрон залетів до Молдови: Санду зробила тривожну заяву

Мая Санду / © Associated Press

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір країни випадково, однак деякі з них, на її думку, спрямовують туди навмисно.

Про це вона сказала в ефірі Teleradio Moldova 17 серпня, коментуючи порушення повітряного простору країни.

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«Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші — тому що їх відправляють, і не лише в наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі», — заявила Санду.

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За її словами, траєкторія польоту в окремих випадках дозволяє припустити, чи безпілотник опинився над територією іншої країни випадково, чи був спрямований туди навмисно.

Президентка наголосила, що незалежно від причин такі інциденти становлять небезпеку для людей і є порушенням суверенітету держав.

Відповідальність за них Санду поклала на Росію, яка веде війну проти України.

Водночас вона зазначила, що дипломатичні кроки, зокрема ноти протесту або можливе вислання російського посла Олега Озерова, самі по собі не зупинять подібні порушення.

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На думку Санду, найефективніший спосіб зменшити загрозу — продовжувати підтримувати Україну.

«Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, — це допомогти Україні та забезпечити, щоб Україна перемогла в цій війні», — заявила вона.

Російська «Бандероль» залетіла до Молдови

Раніше, 17 серпня, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з Одеської області у напрямку Молдови рухалася російська повітряна ціль типу «Бандероль», яка перетнула державний кордон України.

Згодом у Молдові повідомили про вибух поблизу села Талмаза у районі Штефан-Воде — приблизно за три кілометри від населеного пункту.

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За інформацією місцевої поліції, після падіння літального апарата виникла пожежа. Територію оточили, займання загасили, постраждалих не було.

Раніше в оборонному відомстві Молдови також заявляли, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками становлять загрозу для цивільного населення.

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