Польські винищувачі / © PAP

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Польща привела в дію необхідні сили та засоби протиповітряної оборони через російські удари по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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У командуванні уточнили, що відповідні підрозділи активували через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента. Рішення ухвалили у відповідь на застосування Російською Федерацією засобів повітряного нападу для ударів по цілях на українській території.

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Польські військові наголосили, що ці дії мають превентивний характер. Їхня мета — забезпечити безпеку та захист повітряного простору країни, передусім у районах, прилеглих до територій, які перебувають під загрозою.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за розвитком ситуації. Підпорядковані йому сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування.

Водночас у мережі повідомляють, що щонайменше один безпілотник залітав на територію Польщі на відстань до 70 кілометрів, після чого повернувся на територію України. Польська авіація спостерігала за його пересуванням, але не намагалася його збити.

Раніше повідомлялося, що НАТО може перекинути нові сили до Польщі після падіння російських ракет на території Люблінського та Підкарпатського воєводств.

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Ми раніше інформували, що під час масованого обстрілу України три російські ракети впали на території Польщі.

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