ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2129
Час на прочитання
1 хв

Російський диктатор Путін вийшов з черговою заявою про керівництво України

Путін вкотре звинуватив політичне керівництво України в «узурпації влади».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін виступив з черговою пропагандистською заявою на адресу української влади. Він назвав політичне керівництво України «злочинним угрупованням, яке узурпувало владу» від березня минулого року.

Про це повідомило пропагандистське інформагентство ТАСС.

У своїй заяві Путін намагався дискредитувати легітимну українську владу. Він заявив, що політичне керівництво України нібито «узурпувало владу» і є «просто злочинним угрупованням».

За словами лідера держави-агресора, представники київського режиму «сидять на золотих горщиках» і керуються винятково особистими інтересами, не переймаючись долею України та її військовослужбовців.

«Політичне керівництво України від березня минулого року є просто злочинним угрупованням, що узурпувало владу,» — заявив Путін.

Подібні заяви є частиною постійної кремлівської пропаганди, спрямованої на внутрішню російську аудиторію. Вони також є спробою підірвати довіру до керівництва України серед міжнародних партнерів. Звинувачення в «узурпації» та «злочинності» є типовими для російського режиму, який намагається виправдати свою повномасштабну агресію проти суверенної держави.

Нагадаємо, Путін зробив заяву, коли припинить війну в Україні. Диктатор наголосив, що цілі «СВО» мають бути досягнуті.

Дата публікації
Кількість переглядів
2129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie