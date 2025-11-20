Російський диктатор Путін вийшов з черговою заявою про керівництво України

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Кремлівський диктатор Володимир Путін виступив з черговою пропагандистською заявою на адресу української влади. Він назвав політичне керівництво України «злочинним угрупованням, яке узурпувало владу» від березня минулого року.

Про це повідомило пропагандистське інформагентство ТАСС.

У своїй заяві Путін намагався дискредитувати легітимну українську владу. Він заявив, що політичне керівництво України нібито «узурпувало владу» і є «просто злочинним угрупованням».

Реклама

За словами лідера держави-агресора, представники київського режиму «сидять на золотих горщиках» і керуються винятково особистими інтересами, не переймаючись долею України та її військовослужбовців.

«Політичне керівництво України від березня минулого року є просто злочинним угрупованням, що узурпувало владу,» — заявив Путін.

Подібні заяви є частиною постійної кремлівської пропаганди, спрямованої на внутрішню російську аудиторію. Вони також є спробою підірвати довіру до керівництва України серед міжнародних партнерів. Звинувачення в «узурпації» та «злочинності» є типовими для російського режиму, який намагається виправдати свою повномасштабну агресію проти суверенної держави.

Нагадаємо, Путін зробив заяву, коли припинить війну в Україні. Диктатор наголосив, що цілі «СВО» мають бути досягнуті.