Російський фрегат атакував гелікоптер Данії: супутникові знімки розкрили нову тривожну деталь (фото)

Російський фрегат / © Associated Press

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Сигнальні ракети, які російський фрегат випустив у бік данського гелікоптера під час польоту в Балтійському морі, могли його уразити. Водночас супутникові знімки виявили поблизу Гедсера два великі неідентифіковані кораблі, які за розмірами можуть відповідати російським військовим суднам. Це означає, що кораблі могли вимкнути сигнал, щоб бути непоміченими в міжнародних водах. Офіційно Кремль не коментував цей інцидент.

Про це повідомляє видання TV 2 Nyheder.

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Сигнальні ракети могли влучити в гелікоптер

Сигнальні ракети, випущені по данському гелікоптеру, могли влучити в нього. Про це заявив начальник ВПС Данії Ян Дам у коментарі Berlingske.

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За його словами, ВПС Данії тепер розглянуть, чи можна надалі виконувати подібні завдання менш ризикованим способом.

Міністр оборони Данії Єппе Брус також заявив, що така реакція не є нормальною. За його словами, інцидент стався у міжнародних водах, а данський гелікоптер мав цілком законні підстави перебувати там.

«Це нормальна практика, яка стосується не лише того, як ми діємо, а й того, як діють інші в міжнародних водах», — сказав він.

Біля Гедсера помітили два невідомі кораблі — супутникові фото

Кореспондент цифрової розвідки Пітер Моллер проаналізував дані з кораблів і літаків, а також супутникові знімки, щоб перевірити активність у районі. Він помітив, що на знімку, зробленому в понеділок близько 19:30, видно кілька кораблів у морі навколо Гедсера.

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За даними про судна можна встановити частину кораблів, однак на знімку є й такі, яких немає в доступних даних. Зокрема, приблизно за 30 кілометрів на південь від данського острова Мен видно два великі неідентифіковані кораблі.

Цивільні й військо-морські судна та два неідентифіковані кораблі / Фото: Copernicus Sentinel

Чи могли це бути російські фрегати

Зазвичай великі судна передають інформацію про своє місцеперебування, щоб їх можна було побачити на цифрових картах. Водночас російські військові кораблі дуже рідко передають такі сигнали.

Втім, вимикати сигнали можуть і військові судна інших країн. Тому наразі невідомо, чи є ті два невідомі кораблі російськими.

Однак найбільший з неідентифікованих кораблів, за оцінкою журналістів, може мати довжину близько 120–130 метрів. Для порівняння, найменші російські фрегати мають довжину близько 125 метрів.

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Російський фрегат атакував ракетами данський вертоліт — останні новини

Нагадаємо, російський фрегат атакував світловими ракетами вертоліт Fennec Військово-повітряних сил Данії під час планового фотоспостереження. Це сталося, коли він перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера. В Міноборони країни заявили, що «це серйозна та загострена ситуація».

Данія жорстко відповіла на атаку російського фрегата по гелікоптеру. Копенгаген викликав посла РФ і назвав дії Москви неприйнятними. Станом на обід Росія не коментувала інцидент.

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