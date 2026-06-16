Російський фрегат відкрив вогонь у Ла-Манші по цивільній яхті: що відомо

Російський фрегат «Адмірал Григорович» / © Reuters

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Моряки російського фрегата «Адмірал Григорович» відкрили попереджувальний вогонь по приватній яхті, що наблизилася до військового судна під час його проходу через протоку Ла-Манш. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 ранку в акваторії між островом Уайт та Нормандією.

Про це повідомляє Belfast Telegraph.

За словами екіпажу британської яхти, російський корабель відкрив вогонь з відстані близько 450 метрів. Це сталося у відкритому морі, приблизно за 37 кілометрів від острова Уайт. Ніхто з людей не постраждав, а наразі інцидент розслідують профільні органи.

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«Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші», — заявив речник Міністерства оборони Великої Британії.

Російський корабель «Адмірал Григорович» проходив протокою під наглядом британського судна HMS Mersey. Коли стало відомо про стрілянину, до яхти направили катер з іншого патрульного корабля, HMS Tyne, щоб перевірити екіпаж і з’ясувати деталі того, що сталося.

Повідомляється, що цей інцидент лише підтверджує посилення напруги між Британією та Росією. Зокрема, днями британські морпіхи та спецслужби провели рейд на російському танкері «Смиртос», який входить до підсанкційного «тіньового флоту».

Нагадаємо, британські військові перехопили російський танкер тіньового флоту в Ла-Манші. Операція стала черговим ударом по ресурсах РФ для війни проти України.

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