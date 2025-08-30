Російський Генштаб "засвітив" карту із дивною лінією фронту: фото

Звіт голови Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова / © скриншот з відео

Під час публічного звіту голови Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова про хід розв’язаної Кремлем війни в Україні ні стіні була карта бойових дій із дивною лінією фронту.

На це звернув увагу OSINT-дослідник на платформі Х під псевдонімом D’Mithridates.

Конфігурація лінії зіткнення на карті російського Генштабу суттєво відрізняється від реальності.

Її порівняння з картою моніторингового проєкту DeepState виявило, що росіяни позначають як територію свого повного контролю не тільки так звану «сіру зону» (територію, яка не контролюється повністю жодною зі сторін, або де нещодавно йшли бої), але навіть ту територію, де хоча б раз вдалося засвітитися російським ДРГ чи смертникам-«прапороносцям».

Карта Генштабу ЗС РФ

Карта проєкту DeepState

Зокрема, на карті Генштабу ЗС РФ під російським контролем позначено південні околиці Покровська, куди в липні вдалося заскочити кільком десяткам російських диверсантів — згодом вони були або вбиті, або потрапили в полон.

Також карта показує контроль РФ над усією зоною російського прориву у напрямку Добропілля та навіть над територією поза нею, хоча відомо, що це вклинення було частково зрізане Силами оборони з великими втратами для росіян.

«Схоже, що для Генерального штабу [ЗС РФ], де б не було помічено російського солдата, там заявлено контроль Росією», — пише D’Mithridates.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. Заради постановних кадрів російських солдатів з прапорами РФ посилають на самогубні акції в населені пункти, які контролюють українські війська.

Нагадаємо, 30 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські підрозділи взяли в оточення російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Добропілля Донецької області.