Російський хакер допоміг Україні і зламав критичну інфраструктуру РФ (відео)

Російський суд засудив місцевого хакера до 16 років ув’язнення за статтею про державну зраду. Чоловік здійснював кібератаки на критичну інфраструктуру РФ, підтримуючи Україну.

Про це повідомили у пресслужбі ФСБ.

За даними слідства, він здійснював кібератаки із застосуванням шкідливого програмного забезпечення проти інформаційних ресурсів РФ. Через це було порушено роботу об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

«Я заходив на канал Telegram, дивився що там відбувається, дивився які там завдання дають, який софт використовується. Я скачував цей софт собі на комп’ютер. Я розумію, що цей сайт був спрямований на якусь шкоду російським інфраструктурам. Ну, там вони змінюються і щоразу там нові якісь адреси видавалися. Там могли, наприклад, сказати «ну ось сьогодні там у нас цілі — аеропорт», наприклад», — розповів засуджений хакер.

До слова, агенти «Атеш» знищили технічний модуль телекомунікаційної вежі в Санкт-Петербурзі, вивівши з ладу критичну інфраструктуру зв’язку. Диверсія спричинила масштабні збої у стратегічному вузлі, де зосереджені об’єкти ФСБ, ГРАУ, ВМФ та військові заводи «Луч», «Комета» і завод набоїв. Це порушило координацію та передавання даних між силовими й оборонними структурами окупантів навіть у глибокому тилу.