Російський корабель атакував літаки Британії: Лондон заявив про готовність до військової відповіді

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зробив рішучу заяву, попередивши Москву про готовність до військових дій, якщо російський розвідувальний корабель «Янтарь» продовжить ворожі дії. Причиною стало те, що російське судно, яке перебувало на межі британських територіальних вод на північ від Шотландії, спрямувало лазери на пілотів Королівських ВПС, які виконували місію з моніторингу.

Про це повідомляє Reuters.

Акт агресії та його небезпека

Російський корабель «Янтарь», який офіційно є океанографічним судном, насправді відомий у НАТО як ключовий розвідувальний елемент, підпорядкований Головному управлінню глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ. Його основна місія — картографування критично важливих підводних комунікаційних кабелів, які забезпечують роботу інтернету та фінансових систем між Європою і Північною Америкою.

Спрямування лазерів на пілотів патрульного літака стало першим зафіксованим актом агресії з боку «Янтаря» проти британських військових. Міністр назвав подібні дії «глибоко небезпечними», що значно підвищує ризик військового конфлікту.

«Це вперше ми мали таку дію від „Янтаря“, спрямовану проти британських ВПС. Ми сприймаємо це надзвичайно серйозно», — заявив Джон Гілі.

Загроза полягає не у «стрілянині» у звичайному розумінні, а в засліпленні та дезорієнтації екіпажу. Потужний лазерний промінь, спрямований у кабіну, може спричинити тимчасову чи навіть постійну «спалахову сліпоту» та дезорієнтацію, що є критичним ризиком для безпеки польоту. Лазери також можуть використовуватися для виведення з ладу оптичних сенсорів літака, які ведуть спостереження.

Зміна правил і «військові опції»

У відповідь на цю загрозу Велика Британія вдалася до негайних і рішучих заходів:

Посилення моніторингу: Джон Гілі заявив, що він змінив правила застосування сили для Королівського флоту, дозволивши військовим кораблям «ближче слідувати та ретельніше моніторити» діяльність «Янтаря», коли він перебуває у ширших водах Великої Британії. Пряме попередження: Лондон перейшов до прямого військово-політичного попередження, яке є недвозначним сигналом Москві.

«У нас є військові опції напоготові, якщо „Янтарь“ змінить курс», — підкреслив очільник Міноборони.

Цей інцидент відбувається на тлі того, що місії з моніторингу російських суден і підводних човнів, які можуть становити потенційну загрозу національній безпеці, стали частішими після вторгнення Росії до України 2022 року. Аналітики розглядають діяльність «Янтаря» як частину ширшої стратегії Кремля, спрямованої на загрозу критичній підводній інфраструктурі країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Велика Британія направила війська до Бельгії для захисту від атак дронів. Експерти попереджають: гібридна війна з Росією вже триває.