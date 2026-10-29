Російський літак подав сигнал лиха над Єреваном: що сталося

Російський літак Superjet

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У четвер, 29 жовтня, пасажирський літак російської авіакомпанії «Азимут», який мав виконувати рейс A4 6030 за маршрутом Єреван — Мінеральні Води, був змушений повернутися до аеропорту вильоту через технічну несправність. Це вже щонайменше другий подібний інцидент із літаками російських авіакомпаній цього тижня на тлі західних санкцій і проблем із постачанням авіаційних запчастин.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Літак подав сигнал лиха після вильоту з Єревана

За даними видання, незабаром після вильоту зі столиці Вірменії літак Superjet авіакомпанії «Азимут» подав сигнал лиха з кодом 7700, який означає виникнення надзвичайної ситуації на борту. Після цього лайнер певний час кружляв над Єреваном, а потім повернувся до аеропорту.

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У Росавіації заявили, що рішення про повернення ухвалили з технічних причин.

За інформацією Telegram-каналу Mash, у літака, який пройшов «імпортозаміщення», виникли проблеми з GPS-датчиком і навігаційною системою. Повітряне судно мали направити на діагностику. Про технічну несправність також повідомляв канал Shot.

За даними останнього, цьому літаку понад вісім років. Минулого року він уже не зміг вилетіти з Єревана з першої спроби: тоді лайнеру довелося повернутися до аеропорту для перезапуску систем.

У Росії зафіксували ще один авіаінцидент

Попередній подібний випадок стався 25 жовтня з літаком Superjet авіакомпанії «Росія», який виконував рейс із Москви до Архангельська. Під час заходу на посадку на борту спрацювала пожежна сигналізація.

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Як повідомляло видання 29.ru з посиланням на представника архангельського аеропорту, екіпаж повідомив про спрацювання сигналізації в багажному відсіку. Літак здійснив штатну посадку, а до місця приземлення направили аварійно-рятувальну групу.

Після висадки пасажирів літак оглянули, але осередків пожежі не виявили.

Кількість авіанесправностей у Росії зростає

Як зазначає The Moscow Times, технічні проблеми з літаками російських авіакомпаній стають систематичними через труднощі з обслуговуванням повітряних суден і гострий дефіцит запчастин. Ці проблеми загострилися після запровадження західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За підрахунками «Нової газети Європа», у 2025 році кількість авіаінцидентів, пов’язаних із несправностями та зривами польотів, зросла вчетверо порівняно з 2024 роком — до 800 випадків.

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Проблеми виникали й у літаків самої авіакомпанії «Азимут». На початку липня інший Superjet цього перевізника, який виконував рейс A46074 з Туреччини до Мінеральних Вод, був змушений повернутися до аеропорту Стамбула через технічну несправність на борту.

За інформацією Shot, у того літака й раніше неодноразово фіксували поломки. Зокрема, у 2025 році в нього виявили щонайменше сім несправностей, серед яких були відмови гідронасосів.

Нагадаємо, раніше Росія звернулася до В’єтнаму з проханням передати їй пасажирські літаки разом з екіпажами, технічним обслуговуванням і страхуванням. Причина — дедалі гірший стан авіапарку, значну частину якого Москва після 2022 року перереєструвала на себе замість повернення західним лізинговим компаніям.

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