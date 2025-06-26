Урядовий російський літак "засвітився" у США: Захарова назвала причину

Марія Захарова / © Associated Press

Російський урядовий літак Іл‑96 з бортовим позначенням «Росія» здійснив непередбачений рейс до Нью‑Йорка та Вашингтона, викликавши резонанс через відсутність оголошеного візиту. Жодних звернень про офіційну зустріч не було — ані з боку Кремля, ані з боку США.

Як повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова це не більше ніж «звичайний вивізний рейс».

За її словами, на борту перебували співробітники російського дипломатичного представництва, яких відправляли до США, а після завершення місії планують вивезти назад.

«Переліт Іл-96 „Росія“ до Нью-Йорка — звичайний вивізний рейс, він відвіз нових співробітників до США і забере тих, хто повертається», — повідомила Захарова.

Нагадаємо, літак спершу вилетів із Москви, після чого зробив коротку зупинку в Санкт-Петербурзі. Далі він вирушив до Сполучених Штатів, де здійснив посадку в двох ключових аеропортах.

Спочатку борт прибув до Нью-Йорка, де приземлився о 15:27 за місцевим часом (22:27 за Києвом). Після нетривалого перебування літак продовжив маршрут до Вашингтона, де сів о 20:56 за місцевим (03:56 26 червня за київським часом).