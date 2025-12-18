- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 419
- Час на прочитання
- 2 хв
Російський літак "упустив" півтонну бомбу на дитсадок у Бєлгороді
Бєлгородська влада традиційно намагалася приховати походження боєприпасу, назвавши інцидент абстрактним «падінням».
Російські пілоти продовжують бомбардувати власні міста. Цього разу жертвою «нештатного сходження» боєприпасу став дошкільний заклад у Бєлгороді.
Про інцидент та спроби влади приховати правду повідомляє Telegram-канал ASTRA.
ФАБ-500 на дитячому майданчику
Подія сталася на території дитячого садка №55. Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив про «падіння боєприпасу», уникнувши уточнень про те, чий це снаряд.
«Відбулося падіння боєприпасу — вибухотехніки Міністерства оборони ухвалюють рішення про його утилізацію», — повідомив чиновник, додавши, що постраждалих немає.
Проте джерела у МЧС підтвердили журналістам, що на садочок впала саме російська авіабомба ФАБ-500. На місці падіння утворилася характерна вирва.
Масштабна евакуація
Загроза вибуху змусила рятувальників діяти миттєво. З освітнього закладу евакуювали 216 осіб, серед яких — 167 дітей.
Небезпека загрожувала і сусіднім будинкам:
Служби вивозили мешканців у радіусі 300 метрів.
Самостійно евакуювалися близько 1400 осіб.
Ще 25 людей розмістили у пунктах тимчасового перебування.
Бомбу вдалося витягти та вивезти на полігон для знищення лише в ніч проти 13 грудня.
Системна проблема
Це далеко не перший випадок, коли російські бомби падають на голови своїх власних громадян. Лише 6 грудня бомбардувальник РФ «упустив» ФАБ на житловий будинок у Бєлгороді, внаслідок чого постраждала людина, а 15 тисяч абонентів залишилися без світла.
За підрахунками журналістів, статистика «дружнього вогню» вражає:
У 2024 році на території РФ та окупованих українських територіях впало щонайменше 165 авіабомб.
З початку 2025 року зафіксовано вже 135 випадків падіння бомб (128 ФАБів та 7 УМПБ) і трьох ракет.