Російський «Лукойл» залишився без головних НПЗ: після атаки дронів зупинився ще один завод

Лукойл / © Associated Press

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У Росії 26 серпня зупинив переробку сирої нафти нижньогородський НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсінтез» після атаки українського дрона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

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Як пише видання, підприємство є четвертим за обсягами переробки нафти в РФ та другим за виробництвом бензину. НПЗ здатен переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік.

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За словами джерел, унаслідок атаки було пошкоджено кілька технологічних установок, міжцехову інфраструктуру та загальнозаводські об’єкти.

Водночас співрозмовники видання не змогли спрогнозувати, скільки часу може знадобитися для ліквідації пошкоджень і відновлення роботи підприємства.

Наразі всі основні російські нафтопереробні заводи «Лукойлу» не працюють. Пермський НПЗ припинив роботу після атаки дронів 21 серпня, а Волгоградський — після зупинки переробки 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Нижегородська область Росії опинилася під атакою дронів у ніч проти 26 серпня, де був атакований один з найбільших НПЗ.

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Ми раніше інформували, що у ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ повідомили про серію вибухів та атаку безпілотників, спалахнула масштабна пожежа.

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