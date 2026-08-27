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Російський «Лукойл» залишився без головних НПЗ: після атаки дронів зупинився ще один завод
Наразі всі основні російські нафтопереробні заводи «Лукойлу» не працюють.
У Росії 26 серпня зупинив переробку сирої нафти нижньогородський НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсінтез» після атаки українського дрона.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.
Як пише видання, підприємство є четвертим за обсягами переробки нафти в РФ та другим за виробництвом бензину. НПЗ здатен переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік.
За словами джерел, унаслідок атаки було пошкоджено кілька технологічних установок, міжцехову інфраструктуру та загальнозаводські об’єкти.
Водночас співрозмовники видання не змогли спрогнозувати, скільки часу може знадобитися для ліквідації пошкоджень і відновлення роботи підприємства.
Наразі всі основні російські нафтопереробні заводи «Лукойлу» не працюють. Пермський НПЗ припинив роботу після атаки дронів 21 серпня, а Волгоградський — після зупинки переробки 31 липня.
Раніше повідомлялося, що Нижегородська область Росії опинилася під атакою дронів у ніч проти 26 серпня, де був атакований один з найбільших НПЗ.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ повідомили про серію вибухів та атаку безпілотників, спалахнула масштабна пожежа.