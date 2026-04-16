Російський військовий записав відео про самогубство через конфлікт із командуванням / Фото: Telegram

Російський військовий льотчик, старший лейтенант таі автор Z-телеграм-каналу «Воєвода вещає» Олексій Земцов оприлюднив відео, в якому заявив про намір вкоротити собі віку через тиск з боку високопоставлених військових.

Про це повідомляє Meduza.

«Якщо ви дивитеся це відео, отже, мене вже немає. Такої ганьби я не витримаю», — сказав він у зверненні.

Водночас підтверджень його самогубства наразі немає.

За словами Земцова, до осені 2023 року він виконував бойові вильоти з аеродрому в Бердянську, а також адміністрував один з популярних військових телеграм-каналів. Після створення власного каналу, де публікувалися критичні матеріали, у нього виник конфлікт із командуванням.

Льотчик стверджує, що через свої дописи був відсторонений від польотів, а також зазнавав тиску з боку керівництва. Зокрема, йому нібито пропонували звільнення за станом здоров’я.

Пізніше, за його словами, його перевели до іншої частини, однак проблеми не припинилися. 2025 року він опинився під слідством через конфлікт особистого характеру та провів кілька місяців у СІЗО.

Навесні 2026-го, після звільнення, його направили до штурмового підрозділу. Після публікації допису про неякісне військове спорядження, за словами Земцова, на нього знову почався тиск. Його нібито змусили опублікувати спростування, однак обіцяних наслідків уникнути не вдалося.

«Я офіцер російської армії, який провоював усю війну. Такого я не витримаю», — заявив він.

Земцов також звернувся до керівника Слідчого комітету РФ із проханням перевірити дії військових слідчих, заявивши про можливий тиск під час допитів.

Він повідомив, що має матеріали, які можуть скомпрометувати одного з високопоставлених військових.

Що зараз з Земцовим

Після публікації відео інший Z-блогер Кирило Федоров заявив, що знав про ситуацію та намагався відмовити Земцова від радикальних кроків.

За даними російських телеграм-каналів, льотчик наразі живий. Повідомляється, що його вдалося відмовити від самогубства, однак він залишив військову частину і його місцеперебування встановлюють.

