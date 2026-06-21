Амбітний проєкт Москви та Індії провалився через відсталість російської інфраструктури

РФ не змогла запустити морський коридор до Індії / © Служба зовнішньої розвідки

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Масштабний морський проєкт з Індією опинився на межі краху через відсталість Росії. Морський проєкт сполучення між Владивостоком та індійським портом Ченнаї фактично зупинився.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Морський проєкт Росії та Індія зупинився — розвідка

Росія не змогла запустити морський маршрут до Індії через технологічну відсталість портів. Російський амбітний проєкт створення прямого морського коридору між Владивостоком та індійським портом Ченнаї, домовленості про який були досягнуті ще у 2019 році, фактично зупинено.

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Головною причиною заморожування ініціативи стала технологічна неспроможність портової інфраструктури РФ забезпечити роботу цього логістичного шляху.

Як стало відомо з листа глави мінтрансу РФ Андрія Нікітіна до Володимира Путіна, російські транспортні оператори взагалі не виявили інтересу до проєкту.

У порту Владивостока відсутні спеціалізовані термінали для перевалки нафти, зрідженого природного газу та добрив — ключових товарів, у постачанні яких зацікавлена Індія.

«Москва роками заявляла про готовність стати „новим логістичним хабом“, але не спромоглася побудувати базові потужності для перевалки власної ж сировини на Далекому Сході», — пишуть у СЗР.

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На тлі декларацій РФ про «розворот на Схід» фіксується значне падіння обсягів торгівлі між державами. Протягом 2025/26 фінансового року загальний товарообіг між РФ та Індією скоротився на 12,8% і склав 59,86 млрд доларів.

При цьому індійський експорт до Росії впав на 7,9%, а імпорт російських товарів до Індії зменшився на 13,2%.

Зараз у Росії намагаються компенсувати закриття проєкту пропозицією об’єднати цей маршрут із Трансарктичним коридором. Однак експерти переконані, що це призведе до суттєвого здорожчання та ускладнення логістичних процесів.

«Росія знову довела, що є ненадійним партнером, здатним лише на гучні політичні декларації, які не підкріплені реальними економічними можливостями», — додали у Службі зовнішньої розвідки.

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В Індії зробили заяву про російську нафту

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та союзники запровадили масштабні обмеження проти російського енергетичного сектору, зокрема встановивши граничну ціну на експорт нафти.

Попри це, як заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, від 2022 року Нью-Делі активно закуповував російську сировину на пряме прохання самого Вашингтона, який прагнув стабілізувати світовий ринок і уникнути різкого зростання цін.

Очільник індійського МЗС наголосив, що під час вибору постачальників енергоресурсів його країна традиційно керується двома ключовими критеріями — ціною та доступністю.

Водночас Джайшанкар критично висловився щодо санкційної політики США. На його думку, підхід американської сторони до обмежень проти російської нафти не завжди був послідовним, а міжнародні дискусії навколо цих закупівель часто супроводжувалися подвійними стандартами.

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