Російський нафтовий танкер раптово втратив керування в Середземному морі

Російський нафтовий танкер. Ілюстративне зображення

Реклама

У Середземному морі неподалік узбережжя Алжиру втратив керування великотоннажний танкер «Прогрес», який перебуває під санкціями через транспортування російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані систем з відстеження суден.

Судно, яким володіє петербурзька компанія Legacy Marine, перевозить 720 000 барелів (близько 100 000 тонн) російської нафти Urals.

Реклама

Танкер «Прогрес», за даними моніторингу, йшов на схід уздовж північноафриканського узбережжя у напрямку Суецького каналу, але вдень у середу раптово повернув на північ і зійшов із судноплавних шляхів.

У четвер вранці навігаційний статус танкера змінився на «позбавлений можливості керуватися» («Not under command»), а швидкість впала приблизно до 1 вузла. Це означає, що через якусь механічну несправність судно неспроможна маневрувати і, отже, неспроможна поступитися дорогу іншому судну.

За даними систем морського відстеження, опівдні п’ятниці «Прогрес» продовжував дрейфувати на схід зі швидкістю близько 1 вузла.

Судно перебуває у списках санкцій Євросоюзу та Великобританії у зв’язку з перевезенням російської нафти. Танкер нещодавно змінив прапор на російський, а в листопаді його було внесено до Російського морського реєстру судноплавства. З моменту внесення до «чорного» списку судно також двічі змінювало свою назву.

Реклама

Видання нагадало, що від початку року США почали захоплювати танкери, пов’язані із транспортуванням російської нафти. Наразі затримано щонайменше сім таких суден.

Нагадаємо, французькі ВМС затримали у Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії та підозрюється у належності до тіньового флоту.