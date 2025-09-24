Що було б, якби винищувачі РФ в Естонії збила Європа: версія російського опозиціонера

Михайло Ходорковський / © Reuters

Європа не готова до збройного протистояння з Росією. Зокрема, щоб збивати її винищувачі над своєю територією.

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв’ю BILD.

На думку Ходорковського, збиття винищувача стало б наступним етапом ескалації, до якого Європа зараз не готова. На відміну від президента Туреччини Ердогана, європейські лідери не мають такої рішучості.

«У даному випадку, це явно виражена провокація з боку Кремля. І ця провокація, загалом, досягає свого ефекту, впливаючи на громадську думку в європейських країнах. Але Європі доведеться ухвалити рішення про те, що вона повинна вміти себе захищати без Америки. На сьогодні це рішення хоч і ухвалено, але імплементується вкрай повільно», — зауважив Михайло Ходорковський.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Тоді Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі Статті 4 Північноатлантичного договору.

НАТО не планує негайно збивати російські військові літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. За словами генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, рішення про дії будуть ухвалюватися в режимі реального часу, враховуючи, чи становить літак реальну загрозу.