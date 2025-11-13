- Дата публікації
Російський Орел вночі накрила "бавовна": уламки дронів подали у дворах
У російському Орлі вночі 13 листопада було гучно.
Мешканцям російського міста Орел вночі 13 листопада було неспокійно. Так, його атакували невідомі БпЛА.
Про це повідомляють росЗМІ.
Місцеві жителі активно публікують кадри атаки у Мережі. Росіяни збивали безпілотники просто над будинками людей. Уламки збитих дронів падали просто у дворах жителів.
Деталі, ймовірно, будуть оприлюднені згодом.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили:
інфраструктуру ТОВ «Ставролєн», що розташований у Будьоновську, Ставропольський край, Росія. Це «жирна» ціль, тому що обєкт берез аактивну участь у забезпечення російських військ;
склад боєприпасів у Донецькій області. Остаточні збитки ще уточнюються.
Нагадаємо, жителям РФ 11 листопада знову було «тривожно». Вони скаржилися, що БпЛА атакують Оренбурзьку область. Під удар, ймовірно, потрапив НПЗ «Орскнафтооргсинтез».