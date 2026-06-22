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Російський пасажирський літак подав сигнал біди та різко змінив курс
Рейс DP856 авіакомпанії «Победа» розвернувся в небі над Дагестаном і почав знижуватися в районі Махачкали.
Вдень 22 червня пасажирський літак російської авіакомпанії «Победа», що виконував рейс Гюмрі — Москва, подав сигнал лиха.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
За даними порталу Flightradar24, який в онлайн-режимі відстежує польоти, рейс DP856 (Boeing 737-800) подав сигнал 7700 про надзвичайну ситуацію на борту. Він розвернувся в небі над Дагестаном і почав знижуватися в районі Махачкали.
Пропагандистські видання посилаються на заяву авіакомпанії, що літак благополучно сів в Махачкалі.
«Фахівці проводять оцінку технічного стану повітряного судна», — цитують заяву компанії.
Зауважимо, що російські літаки дедалі частіше стикаються із надзвичайними ситуаціями під час рейсів через проблеми в авіаційній сфері. Зокрема, крайній випадок трапився 18 червня. Тоді літак із 189 людьми зник над Чорним морем після сигналу лиха.