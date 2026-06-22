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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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3580
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Російський пасажирський літак подав сигнал біди та різко змінив курс

Рейс DP856 авіакомпанії «Победа» розвернувся в небі над Дагестаном і почав знижуватися в районі Махачкали.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пасажирський літак

Пасажирський літак / © pixabay.com

Вдень 22 червня пасажирський літак російської авіакомпанії «Победа», що виконував рейс Гюмрі — Москва, подав сигнал лиха.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За даними порталу Flightradar24, який в онлайн-режимі відстежує польоти, рейс DP856 (Boeing 737-800) подав сигнал 7700 про надзвичайну ситуацію на борту. Він розвернувся в небі над Дагестаном і почав знижуватися в районі Махачкали.

Пропагандистські видання посилаються на заяву авіакомпанії, що літак благополучно сів в Махачкалі.

«Фахівці проводять оцінку технічного стану повітряного судна», — цитують заяву компанії.

/ © соцмережі

© соцмережі

Зауважимо, що російські літаки дедалі частіше стикаються із надзвичайними ситуаціями під час рейсів через проблеми в авіаційній сфері. Зокрема, крайній випадок трапився 18 червня. Тоді літак із 189 людьми зник над Чорним морем після сигналу лиха.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
3580
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