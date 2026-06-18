Пілоти подали сигнал небезпеки, а літак зник з радарів / © УНІАН

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Пасажирський літак РФ подав сигнал лиха над Чорним морем і зник із радарів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали і ЗМІ.

Пасажирський літак виконував рейс із Сочі до Архангельська. Відомо, що він подав сигнал лиха під час польоту над Чорним морем, а після зник із радарів.

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Літак із 189 людьми зник над Чорним морем після сигналу лиха / © Baza

За попередньою інформацією, на борту повітряного судна перебували 189 людей.

Наразі офіційної інформації про причини зникнення літака та його місцезнаходження немає. Екстрені служби з’ясовують обставини інциденту.

Деталі події уточнюються.

Нагадаємо, у Фінській затоці вибухнуло судно, яке йшло до порту Санкт-Петербурга. Після цього в моторному відсіку судна сталася пожежа, вогонь охопив палубну надбудову.

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