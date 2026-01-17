Російський полігон, звідки били по Україні "Орешніком", атакували дрони: подробиці

Ракета "Орешнік" / © ТСН

Реклама

У ніч на 17 січня безпілотні літальні апарати атакували територію ракетного полігону «Капустин Яр», що розташований у північно-східній частині Астраханської області Росії.

Про це повідомляють рос ЗМІ.

За інформацією джерел, у районі стратегічного об’єкта працювали сили протиповітряної оборони ворога. Росіяни заявляють про наліт українських безпілотників, метою яких був саме військовий полігон.

Реклама

Інформація щодо наслідків атаки та можливих руйнувань наразі уточнюється.

Чим відомий «Капустин Яр»

Цей полігон має стратегічне значення для військово-промислового комплексу держави-агресорки. Саме з «Капустиного Яру» російські війська здійснювали запуск експериментальної балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» по території України.

Як зазначає профільний військовий портал «Мілітарний», функціонал цього об’єкта значно ширший, ніж просто пусковий майданчик для балістики.

На полігоні «Капустин Яр» регулярно проводяться випробування ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет різного базування, а також, комплексів та систем протиповітряної оборони.

Реклама

Атака на такий об’єкт може суттєво вплинути на темпи випробувань та модернізації російського ракетного озброєння.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня Росія вперше за час повномасштабної війни завдала удару ракетою «Орешник» по Львівській області.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що атака була показовою та відбулася поблизу кордонів Європейського Союзу.

В ЗСУ закликають не недооцінювати ворога, наголошуючи, що РФ продовжує розвивати озброєння й нарощувати технологічні спроможності.