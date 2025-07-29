Російський ринок акцій обвалився після рішення Трампа скоротити ультиматум Путіну

Російський ринок акцій обвалився / © ТСН.ua

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Російський фондовий ринок зазнав стрімкого обвалу після заяви експрезидента США Дональда Трампа, в якій він оголосив про скорочення терміну ультиматуму диктатору РФ Путіну щодо припинення війни проти України.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Індекс Московської біржі, який відображає котирування акцій провідних російських компаній, знизився з 2777,3 до 2727,2 пунктів після слів Трампа. Це падіння становить 1,8%, або приблизно 1,4 мільярда доларів у перерахунку на капіталізацію.

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Падіння тривало трохи більше години — з 14:55 до 16:08 за московським часом.

Суттєво просіли акції найбільших компаній РФ:

Сбербанк — на 1,22%,

Газпром — на 2,77%,

Лукойл — на 1,11%,

Совкомфлот — на 2,24%.

Разом із фондовим ринком ослаб і російський рубль. Зокрема, курс юаня зріс майже на 2% — до 11,27 рубля, а долар на ринку Forex підскочив на 2,1%, до 81,05 рубля.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти.

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Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.