Російський "Шахед" впав і вибухнув у Молдові: що відомо

У Молдові вибухнув російський «Шахед»

Реклама

Сьогодні вночі, 13 липня, у районі села Копанка, що в Молдові, вибухнув російський «Шахед». Унаслідок падіння дрона спалахнула пожежа, однак, на щастя, минулося без постраждалих. За попередніми даними, це був безпілотник «Герань-2» (Shahed-136).

Про це повідомляє Radio Chisinau.

У Молдові вибухнув російський «Шахед»

Служба повітряних операцій Національної армії зафіксувала безпілотник близько 01:03. Він порушив повітряний простір Молдови під час чергової атаки на Одеську область 13 липня.

Реклама

Наразі на місці події працюють профільні служби, які з’ясовують усі обставини інциденту.

У Міністерстві оборони Молдови звернулися до громадян та закликали не наближатися до дрона, не чіпати його руками і не намагатися посунути безпілотник.

Також громадянам Молдови, які можуть опинитися поруч з безпілотником, порадили записати його геолокацію та не використовувати поруч телефони, оскільки у дроні можуть лишатися вибухові речовини, що чутливі до радіохвиль.

Тим, хто знайде «Шахед», потрібно відійти щонайменше на 500 метрів від нього та зателефонувати на лінію 112.

Реклама

Реакція МЗС Молдови

У МЗС Молдови рішуче засудили порушення повітряного простору країни російським дроном. У дипломатичному відомстві наголосили, що такі дії агресора становлять безпосередню небезпеку як для Молдови, так і для регіональної стабільності загалом.

«Цей новий інцидент є серйозним і неприйнятним порушенням повітряного простору Республіки Молдова і ще раз підтверджує, що агресивна війна Російської Федерації проти України створює пряму загрозу безпеці наших громадян і всього регіону», — заявили в МЗС.

Також в офіційній заяві йшлося, що Молдова буде продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також для посилення стійкості перед такими загрозами.

Росіян лякають поїздками до Молдови

Нагадаємо, МЗС Росії вкотре попередило своїх громадян про нібито небезпеку подорожей до Молдови. У пресслужбі відомства заявили про «дискримінацію» та «приниження» російських туристів в аеропорту Кишинева, звинувативши молдовську владу у посиленні тиску на власників російських паспортів під керівництвом «західних кураторів».

Реклама

Російська дипломатія обурилася через стандартні процедури прикордонного контролю: допити, перевірки, перегляд мобільних телефонів і відмови у в’їзді. Крім того, у Москві заявили про штучне затягування перевірок під час вильоту, через що росіяни нібито запізнюються на свої рейси, фактично прирівнюючи дотримання правил в’їзду до чужої країни до дискримінації.

Змалювавши таку картину подорожі до сусідньої держави, де звичайний прикордонний контроль подається як головна загроза для громадян РФ, російське зовнішньополітичне відомство традиційно рекомендувало росіянам утриматися від поїздок до Молдови.

Новини партнерів