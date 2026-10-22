Російський супутник небезпечно наблизився до апарата, пов'язаного з Україною: що задумав Кремль

Російський супутник / © Pixabay

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Російський супутник «Космос-2612» здійснив незвичний маневр на орбіті, наблизившись до комерційного радіолокаційного супутника ICEYE-X36, який потенційно може надавати розвідувальні дані Україні. За різними оцінками, відстань між апаратами могла скоротитися до кількох десятків або навіть метрів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на компанію LeoLabs, яка відстежує рух космічних об'єктів.

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15 жовтня російський супутник почав наближатися до ICEYE-X36, скоротивши відстань із 350 до менш ніж п'яти кілометрів уже наступного дня. Протягом вихідних він залишався поблизу, коригуючи свою орбіту, а в понеділок почав віддалятися.

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Точна дистанція максимального зближення залишається невідомою. За оцінками LeoLabs, вона могла становити близько 500 метрів, тоді як дані, проаналізовані The War Zone, вказують на 26 метрів. Space.com припускає, що супутники могли опинитися навіть за кілька метрів один від одного.

«Хоча наміри залишаються незрозумілими, така поведінка потребує подальшого спостереження», — заявили в LeoLabs.

Чому Росія могла зацікавитися супутником ICEYE

Компанія ICEYE має близько 80 радіолокаційних супутників, які здатні отримувати знімки Землі за будь-якої погоди, вдень і вночі. Частину цих даних використовує Україна для військової розвідки.

У січні компанія уклала угоду, яка передбачає постійне забезпечення Міноборони України інформацією про ситуацію на полі бою. Водночас невідомо, чи використовується для цього саме ICEYE-X36.

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За даними британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), ще в травні чотири російські супутники змінили орбіти, щоб наблизитися до траєкторії ICEYE-X36. Експерти зазначають, що такі маневри потребують значних витрат пального.

Представниця Secure World Foundation Вікторія Самсон припускає, що Росія може намагатися з'ясувати можливості супутника, отримати інформацію про об'єкти його спостереження або випробувати засоби втручання у зв'язок. Не виключає вона й демонстрації військової сили в космосі.

Подібні зближення російських апаратів з американськими розвідувальними супутниками вже фіксували у 2020 та 2022 роках. Однак тоді відстань між ними становила десятки кілометрів, тоді як цього разу йдеться про значно меншу дистанцію.

У LeoLabs наголошують, що сам маневр не доводить ворожих намірів Москви, проте демонструє її потенційні можливості для розвідки, створення перешкод або майбутніх операцій у космосі.

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У компанії ICEYE підтвердили, що стежать за ситуацією, та запевнили: їхнє супутникове угруповання спроєктоване для безперервної роботи навіть у разі проблем з окремими апаратами.

Росія посилює загрози в космосі: що кажуть аналітики

За даними Інституту вивчення війни (ISW), небезпечні маневри російських супутників є частиною ширшої політики Кремля, спрямованої проти космічних апаратів інших держав щонайменше від 2022 року.

Аналітики зазначають, що Росія протягом кількох місяців здійснювала маневри поблизу ICEYE-X36, який належить компанії, що забезпечує Україну розвідувальними знімками. За оцінкою ISW, 19 жовтня російський «Космос-2612» міг наблизитися до нього на 26 метрів. Серед можливих цілей таких дій називають збір розвідувальних даних, інспектування супутників та створення перешкод для їхньої роботи.

В ISW вважають, що подібна активність свідчить про готовність Москви втручатися в роботу космічної інфраструктури США та їхніх союзників, які підтримують Україну. Водночас справжні наміри російської сторони залишаються невідомими.

Раніше також повідомлялося, що американський розвідувальний супутник USA-32, запущений ще за часів холодної війни, несподівано зруйнувався на навколоземній орбіті, утворивши хмару уламків. Причини інциденту досі не встановлені, а доказів його зв'язку з діями Росії немає.

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