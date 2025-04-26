Російський супутник, пов’язаний з програмою космічної ядерної зброї, вийшов з-під контролю – аналітики США

Супутник / © Associated Press

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Секретний російський супутник, який, на думку офіційних осіб США, пов’язаний із програмою ядерної протисупутникової зброї, обертається неконтрольовано. Це може свідчити, що він вийшов з ладу, і означає поразку зусиль Москви щодо створення космічної зброї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських аналітиків.

Згідно з даними доплерівського радара компанії LeoLabs, що займається спостереженням за космосом, і оптичними даними Slingshot Aerospace, супутник Cosmos 2553, запущений Росією за кілька тижнів до вторгнення в Україну в 2022 році, протягом останнього року демонстрував зміни у русі, які можуть свідчити про його повільне падіння.

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Ще у листопаді 2024 року LeoLabs виявила те, що здавалося помилковим рухом супутника. У грудні компанія підвищила свою оцінку до «високої впевненості» щодо падіння на основі додаткових радіолокаційних даних і зображень із супутника, зроблених іншою космічною компанією.

«Це спостереження переконливо вказує на те, що супутник більше не контрольований», — йдеться в опублікованій в п’ятницю, 25 квітня, оцінці космічної загрози Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Космічне командування США, яке відстежує об’єкти в космосі та засуджувало російські військові супутники в минулому, заявило, що йому відомо про зміну висоти Cosmos 2553, але відмовилося надати подальшу оцінку його поточного стану.

Раніше супутник демонстрував ознаки дивної поведінки. Slingshot, чия глобальна мережа телескопів відстежує космічний корабель з моменту його запуску 5 лютого 2022 року, виявив його низхідний рух у травні 2024 року.

«Slingshot помітив, що яскравість об’єкта стала змінною, що вказує на потенційне падіння», — сказав представник компанії.

Що відомо про російський супутник

Супутник Cosmos 2553 перебував на відносно ізольованій орбіті на висоті приблизно 2000 км над Землею, у гарячій точці космічного випромінювання, яку супутники зв’язку або спостереження за Землею зазвичай уникають.

Представник Космічного командування США заявив, що Росія стверджує, що місія Cosmos 2553 полягає у випробуванні бортових приладів у середовищі з високим рівнем радіації, «але це не відповідає його характеристикам».

«Ця непослідовність у поєднанні з продемонстрованою готовністю націлюватися на об’єкти США та союзників на орбіті збільшує ризик неправильного сприйняття та ескалації», — сказав речник.

Космос 2553 є одним із десятків російських супутників у космосі, підозрюваних у зв’язках із військовими та розвідувальними програмами.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомляла, що Москва «розробляє супутник для перенесення ядерної зброї».