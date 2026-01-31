Російський супутник-шпигун розлетівся на дрібні уламки: що сталося (відео)

Супутник на орбіті Землі. Ілюстративне зображення / © pexels.com

Реклама

Російський розвідувальний супутник «Луч» (Олімп-1, NORAD 40258) розлетівся на тисячі дрібних уламків, ймовірно, після зіткнення із космічним сміттям. Від 2014 року цей апарат використовувався для радіотехнічної розвідки та перехоплення сигналів американських та європейських супутників зв’язку.

Як повідомляє сайт ixbt.com з посиланням на дані наземних спостережень, супутник зруйнувався на так званій «орбіті поховання», розташованій вище за геостаціонарну.

На орбіту, яку називають «цвинтарем» супутників, цей російський космічний апарат було переведено у жовтні 2025 року після закінчення його експлуатації.

Реклама

Компанія s2A systems, що спеціалізується на відстеженні космічної обстановки, зафіксувала ознаки руйнування супутника 30 січня. Після руйнування навколо супутника було виявлено фрагменти космічного сміття.

«Руйнування могло бути викликане зіткненням з уламками, оскільки внутрішні джерела енергії, включаючи паливо та батареї, повинні були бути безпечно виведені при завершенні роботи апарата. Не можна повністю виключити можливість неналежної пасивації супутника, проте влучання у нього зовнішнього сміття є більш ймовірним», — зазначив астрофізик Джонатан Макдауелл.

Зараз Росія має на орбіті другий шпигунський супутник з тією ж назвою, запущений в 2023 році, що свідчить про інтерес країни-агресорки до таких космічних операцій.

Нагадаємо, 30 січня очікувалося неконтрольоване повернення другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B в атмосферу Землі. Через великі розміри об’єкта було оголошено про загрозу для повітряного руху в кількох європейських країнах.