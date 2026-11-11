Російський танкер із дизелем дрейфує біля США: вантаж ніхто не хоче купувати

Нафтовий Танкер / © Associated Press

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Танкер із російським дизельним пальним, який раніше прямував до Сполучених Штатів, змінив курс поблизу американського узбережжя.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На борту Agioi Fanendes перебуває близько 40 тисяч тонн дизельного пального, що еквівалентно майже 300 тисячам барелів. Наразі танкер віддаляється від східного узбережжя США. Від понеділка судно рухається зигзагоподібним маршрутом, не дотримуючись чіткого напрямку.

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Таким чином, попри домовленості щодо постачання російського дизеля, наразі жодна партія цього пального так і не дісталася американських портів.

Як зазначає Bloomberg, після виходу з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня танкер Agioi Fanendes спочатку вказав пунктом призначення Нью-Йорк. Згодом інформацію змінили на формулювання «за вказівками».

Компанія Eastern Mediterranean Maritime Ltd., якій належить судно, заявила, що танкер продовжує рухатися за маршрутом, оскільки порт для розвантаження досі не визначений.

«Прямує за маршрутом, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено», — повідомили представники компанії. Раніше вони надавали аналогічне пояснення щодо пересування судна.

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Очікувалося, що домовленості між США та Росією щодо постачання пального допоможуть знизити ціни на американському ринку напередодні проміжних виборів у США. Водночас представники Демократичної партії наголошували, що передбачені обсяги постачання занадто незначні, аби суттєво вплинути на вартість пального.

Крім того, залишаються сумніви щодо спроможності Росії виконати обіцянки з експорту дизельного пального. Додатковим чинником є відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які впливають на можливості РФ із виробництва нафтопродуктів.

Раніше повідомлялося, що три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Ми раніше інформували, що Росія отримала рекордні $2,76 млрд за тиждень від експорту нафти з початку війни проти України.

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