"Російський тероризм уже всередині будинку": Сікорський відреагував на атаку біля кордону Польщі

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав російські удари поблизу польського кордону новим кроком ескалації та заявив, що гібридна війна Росії проти європейських країн уже набула «кінетичного» характеру.

Про це він сказав на брифінгу в неділю, 13 вересня.

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За словами Сікорського, дії Росії давно вийшли за межі інформаційних атак, дезінформації та шпигунства. Він наголосив, що Москва дедалі частіше вдається до фізичних атак і диверсій на території європейських держав.

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«Російський тероризм не просто стукає у двері — він вже всередині будинку. Це не просто якась неприємність в інтернеті, не просто дезінформація і не просто шпигунство», — заявив глава польського МЗС.

Він нагадав про низку інцидентів, які, за його словами, свідчать про зміну характеру російських гібридних операцій. Зокрема, Сікорський згадав підпали в Польщі, спроби збити пасажирські літаки в Литві, а також спробу пустити під укіс потяг у Польщі.

«Їм [росіянам] це не вдалося лише через власну некомпетентність», — сказав міністр.

Сікорський також згадав напад на аеропорт Лейпцига та діяльність російських диверсійних груп у європейських країнах.

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«У нас був напад на аеропорт Лейпцига і були „ескадрони смерті“, відправлені Путіним до Британії, Німеччини та інших країн», — заявив він.

Реакція Сікорського на удар біля кордону Польщі

Окремо польський міністр прокоментував російську атаку в ніч проти 13 вересня, під час якої удару зазнала територія міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні України та Польщі. Під ударом опинилася, зокрема, автозаправна станція, розташована неподалік пункту пропуску.

У польському командуванні заявили, що під час атаки деякі російські безпілотники діяли та навіть уражали цілі на відстані лише кількох або близько десяти кілометрів від державного кордону Польщі.

Сікорський наголосив, що відсутність загиблих під час цього конкретного удару не означає, що ситуація не становила серйозної небезпеки.

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«Я розумію, що сьогодні вранці під час того конкретного нападу на кордоні ніхто не загинув, але це легко могло статися», — зазначив глава польського МЗС.

Нагадаємо, Росія також атакувала на українсько-польському кордоні локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава», який прямував до столиці сусідньої країни.

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