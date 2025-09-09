- Дата публікації
Російський вертоліт вторгся до Естонії: Таллін висловив рішучий протест
Російський військовий вертоліт Мі-8 незаконно вторгся в повітряний простір Естонії, після чого Таллінн висловив Москві рішучий протест.
У неділю, 7 вересня, російський вертоліт Мі-8 без дозволу залетів у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.
Про це повідомила пресслужба Естонських оборонних сил.
«Російський вертоліт Мі-8 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо і залишався там близько чотирьох хвилин», — йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що у гелікоптера не було плану польоту, транспондер був вимкнений, а двосторонній радіозв’язок із естонськими службами повітряного руху був відсутній.
На цьому тлі Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту.
Зазначається, що це вже не перший подібний випадок цього року. До інциденту 7 вересня росіяни двічі порушували повітряний простір Естонії.
