Російський вертоліт вторгся до Естонії: Таллін висловив рішучий протест

Вертоліт РФ порушив простір Естонії

У неділю, 7 вересня, російський вертоліт Мі-8 без дозволу залетів у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.

Про це повідомила пресслужба Естонських оборонних сил.

«Російський вертоліт Мі-8 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо і залишався там близько чотирьох хвилин», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у гелікоптера не було плану польоту, транспондер був вимкнений, а двосторонній радіозв’язок із естонськими службами повітряного руху був відсутній.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту.

Зазначається, що це вже не перший подібний випадок цього року. До інциденту 7 вересня росіяни двічі порушували повітряний простір Естонії.

