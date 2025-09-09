ТСН у соціальних мережах

Російський вертоліт вторгся до Естонії: Таллін висловив рішучий протест

Російський військовий вертоліт Мі-8 незаконно вторгся в повітряний простір Естонії, після чого Таллінн висловив Москві рішучий протест.

Ігор Бережанський
Вертоліт РФ порушив простір Естонії

Вертоліт РФ порушив простір Естонії / © Flickr/Игорь Кондаков

У неділю, 7 вересня, російський вертоліт Мі-8 без дозволу залетів у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.

Про це повідомила пресслужба Естонських оборонних сил.

«Російський вертоліт Мі-8 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо і залишався там близько чотирьох хвилин», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у гелікоптера не було плану польоту, транспондер був вимкнений, а двосторонній радіозв’язок із естонськими службами повітряного руху був відсутній.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту.

Зазначається, що це вже не перший подібний випадок цього року. До інциденту 7 вересня росіяни двічі порушували повітряний простір Естонії.

Раніше повідомлялося, що у польському Люблінському воєводстві, що межує з Україною, вибухнув невідомий об’єкт.

Ми раніше інформували, що Кремль загострює риторику щодо Балтійського моря та може готуватися до війни.

