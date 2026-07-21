Російський військовий корабель відкрив вогонь біля берегів Британії: в чому річ

Російський військовий корабель «Неустрашимый» / © російські ЗМІ

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Російський військовий корабель «Неустрашимый» провів навчання з бойовими артилерійськими стрільбами лише за 40 морських миль від південного узбережжя Великої Британії. Це відбулося в міжнародних водах під пильним наглядом британського та французького військових відомств.

Про це повідомило BBC.

Російський військовий корабель 20 липня провів навчання з бойовими артилерійськими стрільбами приблизно за 40 морських миль на південь від Плімута.

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У британському Міністерстві оборони заявили, що Королівський ВМС контролював проведення навчань і продовжує «уважно стежити за діяльністю корабля».

Як пише BBC, за російським фрегатом «Неустрашимый» також спостерігав французький військовий літак. Він встановив радіозв’язок із кораблем і попросив російську сторону уточнити свої наміри.

Ще до початку стрільб російський корабель повідомив британському патрульному кораблю відкритого моря HMS Tyne про заплановані артилерійські навчання. Згодом він попросив британське судно відійти на безпечнішу відстань, і HMS Tyne виконав цю вимогу.

Стрільби відбувалися в міжнародних водах і тривали близько 30 хвилин.

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Інцидент стався на тлі активізації російської військово-морської присутності поблизу британських вод упродовж останніх місяців і може стати нагадуванням про це для нового прем’єр-міністра Британії Енді Бернема. Джерела у британському оборонному відомстві не стали коментувати, чи могли навчання бути навмисно приурочені до початку прем’єрства Бернема.

До слова, британська армія за допомогою нових реактивних безпілотників Nyan відпрацювала удари по Санкт-Петербургу. За даними The Sun, навчання провели через попередження про можливі провокації РФ. Дальність польоту цих дронів у майже 250 км дозволяє уражати нафтосховища, склади та командні пункти, змушуючи Росію витрачати на їхнє перехоплення дорожчі ракети ППО.

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